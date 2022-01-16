Microsoft: Siber saldırı Kiev'in dijital alt yapısını hedef alıyor
Hafta içinde Ukrayna hükümetini hedef alan siber saldırı ile ilgili, Microsoft'tan açıklama geldi. Şirket, korsan yazılımın cihazları çalışamaz hale getirmeyi amaçladığını ve saldırının kapsamının genişleyebileceğini aktardı.
Dünya 16.01.2022, 15:09 16.01.2022, 15:13
Ukrayna'da, aralarında Dışişleri Bakanlığı'nın da olduğu bazı bakanlık ve kurumların internet sitelerinin uğradığı siber saldırının ayrıntıları ortaya çıkıyor.
Teknoloji şirketi Microsoft, korsan yazılımın, fidye yazılımı şeklinde tasarlandığını ancak bunun fidye yazılımı değil, hedefteki cihazları çalışamaz hale getirme amacıyla yapıldığını vurguladı.
Kremlin sözcüsü iddiaları yalanladı
Microsoft, Ukrayna'yı dijital altyapının hedef alındığı konusunda da uyardı.
Ayrıca, saldırıdan etkilenen kuruluşların sayısının düşünülenden daha fazla olabileceğini açıkladı.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise Rusya'nın siber saldırılarla hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi.
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