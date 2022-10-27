Meta'ya bir ceza da ABD'den: Tam 24,7 milyon dolar

King County Yüksek Mahkemesi Yargıcı Douglass North tarafından verilen ceza , Washington'un Adil Kampanya Uygulamaları Yasası'nın 800'den fazla ihlali için izin verilen azami ceza oldu.

Yasa, 1972'de seçmenler tarafından kabul edildi ve daha sonra Yasama Meclisi tarafından güçlendirildi.

Washington Başsavcısı Bob Ferguson, daha önce 2018'de aynı yasayı ihlal ettiği için Facebook'a dava açtığı göz önüne alındığında, azami sınırın uygun olduğunu savundu.

Washington'un şeffaflık yasası, Meta gibi reklam satıcılarının siyasi reklamları satın alanların adlarını ve adreslerini, bu tür reklamların hedefini, reklamların nasıl ödendiğini ve her bir reklamın toplam görüntülenme sayısını tutmasını ve kamuya açıklamasını şart koşuyor.

Reklam satıcıları, bilgileri isteyen herkese sağlamak zorunda. Televizyon istasyonları ve gazeteler onlarca yıldır yasalara uyuyor.

Ancak Meta, yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve tamamen uyulmasının neredeyse imkansız olduğunu” savunarak, gerekliliklere defalarca itiraz etti.

Facebook, platformda yayınlanan siyasi reklamların bir arşivini tutarken, arşiv, Washington yasalarının gerektirdiği tüm bilgileri ifşa etmiyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir ve net kar geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş kaydetti.