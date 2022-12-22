Messi'nin Katar'da giydiği geleneksel kıyafetin satışları arttı
Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı seremoni öncesinde Lionel Messi'nin giydiği Bişt'e ilgi arttı.
Dünya 22.12.2022, 07:18
FIFA Dünya Kupası sona erdi. Şampiyon olan Arjantin'in kutlamaları devam ediyor.
Messi törende Bişt girmişti
Kupa seremonisinde ise kaptan Lionel Messi'ye giydirilen geleneksel Katar kıyafeti "Bişt" kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
Satışlar arttı
AA'nın haberine göre bu tartışmaların yanında Bişt taraftarlardan büyük ilgi görüyor.
Arjantinliler başta olmak üzere çok sayıda taraftar, Körfez ülkelerindeki Arapların giydiği, gri, siyah, kahverengi, beyaz ve bej gibi farklı renkleri bulunan geleneksel kıyafetten satın almak için Suk Vakıf Çarşısı'na akın etti.
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