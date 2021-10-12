Merkel: Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz
Siyaset sahnesinden çekilmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara ile ilişkilere dair yaptığı açıklamada Türkiye'nin görmezden gelinemeyeceğini, yasa dışı göçle mücadelede Avrupa Birliği (AB) için merkezi bir rol oynadığını belirtti. Merkel, Türkiye'nin büyük hedefleri olduğunu, Almanya ile arasındaki diyaloğun sürmesi gerektiğini de ifade etti.
Jüdische Allgemeine gazetesi, veda turları kapsamında İsrail'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kudüs'te Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünü ziyareti sırasında Türkiye ile ilgili sözlerine yer verdi.
'TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ'
Başbakan Merkel burada Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, "Türkiye’yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa’ya yasa dışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye’nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Dış politikanın, değerler ve çıkarların bir karışımı olduğunu söyleyen Merkel, "Burada doğru dengeyi bulmak büyük mesele" dedi.
Merkel, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret ederek, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
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