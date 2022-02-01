Mektuplar Washington-Moskova arasında mekik dokuyor

TRT Haber’in sorusu üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gelişmeyi doğruladı.

Rusya'nın ne cevap verdiğini ise açıklamadı.

Sözcü" Rusya'dan yazılı bir takip aldığımızı teyit edebiliriz. Kamuoyu önünde müzakere verimli olmazdı. Bu yüzden yanıtlarını tartışmak istiyorlarsa bunu Rusya'ya bırakacağız” dedi.

Ayrıca sorunları çözmek için diyaloğa tamamen bağlı olunduğunu, müttefikler ve ortaklar ile yakın istişarelere devam edileceğini de vurguladı.

ABD, Rusya'nın güvenlik tekliflerine geçen hafta yanıt vermişti

Blinken, 26 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Doğu Avrupa'nın güvenlik tekliflerine yazılı yanıt verdiklerini söylemişti.

Yazılı yanıtın detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacaklarını belirten Blinken, Rusya'ya önemli diplomatik seçenekler sunduklarını kaydetmişti.

Blinken, Rusya'nın "Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması" talebine olumlu yanıt vermediklerini ve NATO'nun "açık kapı politikasında" değişiklik olmadığını da ifade etmişti.