Meksika'nın kuzeyinde pusuya düşürülen 6 polis öldürüldü
Meksika'nın kuzey sınırındaki Nuevo Leon eyaletinde zırhlı araç ve ağır silahlara sahip olduğu belirtilen uyuşturucu çetesi tarafından pusuya düşürülen 6 polis öldürüldü, 4 kişi yaralandı.
Dünya 27.06.2022, 09:24
Eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı Kolombiya sınır kapısına giden bir otoyolda devriye gezen polislere saldırı düzenlendi.
Zırhlı araç ve ağır silahlara sahip kartel saldırısında biri kadın 6 polis hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Saldırganların kimliği hakkında henüz bilgi verilmedi. Ancak bölgeye yakın Nuevo Laredo kentinin uzun süredir Northeast adlı kartelin kontrolünde olduğu biliniyor.
Son 10 yılda Zetas kartelinin saldırılarına maruz kalan Nuevo Leon eyaletinde, bu yıl saldırılarda artış görüldü.
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