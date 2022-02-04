Meksika güvenlik güçleri sınırdaki sığınmacılara müdahale etti

Göçmen hakları aktivistleri, Guatemala’ya yakın Tapachula şehrinde sokaklarda ve göçmen barınaklarında sığınma başvurularının neticelenmesini bekleyenlere güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini kaydetti.

Uluslararası Kurtarma Komitesinden (IRC) yapılan yazılı açıklamada, Meksika güvenlik güçlerinin “korunmaya ihtiyaç duyan insanları” yollarından alıkoymasından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Aktivistler, çoğu kişinin de zorla ülkelerine gönderildiğine dikkati çekti.

Şehirdeki Jesus El Buen Pastor Göçmen Kampı'nın bulunduğu bölgede yaşayan Meksikalılar da sığınmacıların minibüslere doldurularak götürüldüklerini gördüklerini aktardı.

Ulusal Göç Enstitüsünün yerel temsilcisi Paola Lopez Rodas, güvenlik güçlerinin sığınmacılara yönelik müdahalesinin yasal ve gerekli olduğunu, bölge sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçtiklerini belirtti.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü verilerine göre, ülkede ocak ayında gözaltına alınan göçmenlerin sayısı geçen yılın aynı döneme kıyasla yüzde 78 arttı. Gözaltına alınan kişilerin yaklaşık yüzde 15’ini 18 yaş altı gençler oluşturdu.

Şehir, Haiti ve Küba başta olmak üzere Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerin uğrak noktası haline geldi.