Meksika'da rehin tutulan 33 göçmen kurtarıldı

Meksika basınında yer alan habere göre, Chihuahua eyaletinde ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, bir eve baskın yaptı.

Operasyonda günlerdir bir evde zorla alıkonulduğu belirtilen 13'ü kadın, 33 göçmen özgürlüğüne kavuştu.

Guatemala, Nikaragua, Küba ve Panama uyruklu oldukları belirtilen göçmenler, tedavi için hastaneye götürüldü.

Göçmenlerin ABD'ye gitme hayaliyle çetelerce kandırıldığı ve bir eve kapatıldığı belirlendi.