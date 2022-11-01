Meksika'da gizli bir mezarda 47 ceset bulundu
Meksika'nın Guanajuato eyaletinde gizli bir mezarda yapılan aramalarda 47 ceset tespit edildi.
Dünya 01.11.2022, 07:38
Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato kentine bağlı Santa Fe semtinde, terk edilmiş bir çiftlikteki gizli mezardan insan kalıntıları çıktı.
Yapılan incelemeler sonucunda, çıkarılan kemiklerin 47 kişiye ait olduğu belirlendi.
Eyalet Başsavcılığı (FGE) açıklamasında, kalıntıların tahminen 1 yıl öncesine ait olduğu, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı.
Çıkarılan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldü. Bölgede kazı çalışmaları devam edecek.
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