Meksika'da gaz tankerinden çıkan yangında 120 ev yandı
Meksika'nın orta kesiminde yük treninin gaz tankerine çarpması sonucu çıkan yangında, 50 araç ile 120 ev zarar gördü.
Dünya 21.10.2022, 07:23 21.10.2022, 07:51
Meksika basınında çıkan habere göre, Aguascalientes kentinde yük treni, gaz tankerine çarptı.
Kazada 3 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle yangın çıktı.
Yangında 50 araç ile 120 ev zarar gördü.
Yetkililer, olası facianın önlenmesi amacıyla yaklaşık bin kişinin tahliye edildiğini, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sivil savunma birimlerinin sevk edildiğini duyurdu.
Bölgede acil durum ilan edildiği, kazaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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