Mazlumder uyarıyor: Mülteciler Seçim Malzemesi Olmamalı!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yaklaşırken, mülteci karşıtı söylemlerin tırmanışa geçtiği ve mültecilerin gönderilmesi meselesinin seçim birlikteliklerinin pazarlık malzemesi haline geldiği görülüyor. İnsanlık dışı, ayrımcı ve düşmanlaştırıcı bir dil kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, mülteciler seçimlerin ana gündem maddesi haline getirilmiş durumda.

Mülteci karşıtı söylemlerin sokakta şiddete, tecavüze, lince ve katliama dönüştüğünün bilincinde olan bir insan hakları örgütü, mültecilerin seçim malzemesi yapılmaması gerektiğini ısrarla vurguluyor. Mülteci politikalarını eleştirmenin, mültecilerin doğrudan hedef alınmasıyla ayrı şeyler olduğunu anlatmaya çalışan örgüt, bu tehlikeli duruma dikkat çekiyor.

Mazlumder, her şeyin sadece oy yüzdelerinden ibaret olmadığının altını çiziyor.

Mültecilere yönelik olumsuz ve tahkir edici söylemlerin kısa vadede kazançlı görülebileceğini fakat uzun vadede insanlık adına büyük bir kayba neden olacağını ve söylem sahipleriyle güven krizi yaşanabileceğini ifade eden Mazlumder ayrıca, bu tür söylemlerin orta ve uzun vadede vicdanın harekete geçmesine neden olacak duyarlılıkları tetikleyebileceğine dikkati çekiyor.

Mazlumder, mültecilerin seçim malzemesi olamayacağını vurgulayarak, 6-7 Eylül, 6-8 Ekim ve Ankara Altındağ olayları gibi kitlesel suçlara yol açma potansiyeli taşıyan tetikleyici söylemlerin reddedilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Asıl önemli olanın düşmanlaştırmak değil, birlikte yaşama pratikleri üzerine düşünmek ve çaba göstermek olduğunu vurguluyor.

Mazlumder, mültecilere karşı olumsuz söylemlerin toplumsal sorunlara yol açabileceğine ve bu konuda duyarlılık gerektiğine dikkat çekiyor.