Markale Katliamı'nın 28'inci yılı

5 Şubat 1994 tarihinde Sırp güçler Bosna'nın başkenti Saraybosna'da bir pazar yerine havan topuyla saldırı düzenledi.

Markale katliamı olarak anılacak ve yakın tarihin en çok hatırlanan sivil katliamlarından biri olarak tarihe geçecek olan katliamda 68 sivil ölürken 144 sivil de yaralandı.

Öğlen saatlerinde, 12.10 sularında Saraybosna'yı kuşatmış olan Sırp ordu güçleri tarafından ateşlenen 120 milimetrelik havan topu, kalabalık bir pazar yerinin orta yerini hedef aldı.

Pazar yerinde, yaklaşık 2 yıldır kuşatma altında olan ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmanın oldukça zor olduğu şehrin halkı bulunuyordu.

Sırp güçleri, katliamı Bosnalıların kendilerinin gerçekleştirdiğini, bu sayede ülkeye NATO müdahalesinin yolunun açılmasını umdukları propagandasını yaydı.

Ancak katliamın Sırp ordusu tarafından gerçekleştirildiği kısa süre içerisinde anlaşılacaktı.

Katliam dünyanın gündemine otursa da, kuşatmayı durdurmak ve katliamları sona erdirmek için gerçekçi bir adım atılmadı.

Aynı pazar yeri yaklaşık 18 ay sonra, 28 Ağustos 1995 tarihinde tekrar vurulacak, bu katliamda da 43 Bosnalı sivil hayatını kaybedecekti.

Kaynak: Mepa News