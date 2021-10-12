Manzarayı beğenmeyen karısı için dönen ev yaptı
Bosna Hersek'in kuzeyindeki Srbac kasabasında yaşayan 72 yaşındaki Vokin Kusic, evinin manzarasını beğenmeyen eşi için kendi etrafında dönen ev yaptı.
Bosna Hersek'te 72 yaşındaki Vojin Kusic, aynı manzarayı görmekten sıkılan ve farklı manzaraya sahip bir eve taşınmak isteyen eşi için büyük bir jest yaptı. Eşinin isteğini kırmayan Kusic, eşi için dönen bir ev tasarladı.
Böylelikle çift, güneşin batışını ve doğuşunu aynı pencereden izleyebiliyor.
PROJE İÇİN 6 YIL ÇALIŞTI
Kusic dönen ev projesi için tam 6 yıl çalıştı. Ev, 22 saniyede kendi etrafında dönebilme hızına sahip.
Eşinin sık sık şikayet ettiğini söyleyen Kusic, “Eşimin evimiz hakkındaki şikayetlerinden bıktım. Bu nedenle döndürebileceğimiz bir ev inşa ettim” ifadelerini kullandı.
TESLA'DAN İLHAM ALDI
Evi yaparken Tesla'dan ilham aldığını söyleyen yaşlı adam, “Benim yaptığım şey bir yenilik değil. Sadece bilgi ve irade gerektiriyor. Benim yeterli zamanım ve bilgim vardı” dedi.
Kaynak: Reuters
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