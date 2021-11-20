banner38

Malcolm X suikastının faili 56 yıldır meçhul

ABD’li Müslüman siyahi lider Malcolm X’e suikast ile suçlanan ve yıllarca hapis yatan 2 kişinin haksız yere hüküm giydiği ortaya çıktı. Üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen suikastı aydınlatamayan ABD yargısı, adaleti karartmakla suçlanıyor. Suikastın ardında polis ve FBI komplosu olduğuna yönelik kanıtlara ulaşılmıştı. Davanın akışındaki bu değişikliğin nedeninin Malcolm X hakkındaki bir belgesel olduğu belirtiliyor.

Dünya 20.11.2021, 12:56
Malcolm X suikastının faili 56 yıldır meçhul

ABD’li Müslüman siyahi lider Malcolm X’e suikast düzenlemekle suçlanan ve yıllarca hapis yatan iki kişinin haksız yere hüküm giydiği ortaya çıktı. Mahkeme, Malcolm X’e suikast düzenlemekle suçlanan Muhammed Aziz ve Halil İslam hakkındaki suçlamaları düşürdü. Aklanan iki kişi için “üzgünüz” demekle yetinen ABD yargısı, 56 yıl geçmesine rağmen suikastı aydınlatamayarak adaleti karartmakla eleştiriliyor.

MAHKEME SUÇLAMALARI DÜŞÜRDÜ

New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ellen Biben, “Bu mahkemenin adalette açtığı derin yaraları tamamen kapatamadığımız ve boşa giden yıllarınızı size geri veremediğimiz için üzgünüm” sözleri ile iki kişiden özür diledi. Aklanan sanıklardan Halil İslam 20 yıldan fazla hapis yatmış ve 2009’da hayata gözlerini yummuştu. Bir diğer sanık Muhammed Aziz de 1964’ten 1985’e kadar hapis yatmıştı.

BELGESELLE ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu karar, Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance ve aklanan sanıkların avukatlarının 22 ay süren soruşturması sonrasında alındı. Davanın akışındaki bu değişikliğin nedeninin Netflix’te geçen yıl Malcolm X hakkında yayınlanan belgesel olduğu belirtiliyor. Söz konusu belgeselde siyahi liderin katili olmakla suçlanan kişiler hakkında çok az delil bulunduğu ve haksız yere hapis yattıkları, ayrıca tanık ifadelerinde de çelişkiler olduğu belirtilmişti.

POLİS VE FBI KOMPLOSU

Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Malcolm X’in avukatları, 21 Şubat 1965’te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etmişti.

#malcolm x
Yorumlar (0)
11
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6