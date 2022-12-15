Macron’dan Fas Milli Takımına övgü

Macron, Katar'ın başkenti Doha'da, Fransa'nın, Afrika'dan ilk defa dünya kupası yarı finalini oynayan bir takım unvanını elde eden Fas'ı 2-0 yenerek finale çıktığı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"Faslılar’a bunu söylemek istiyorum gerçekten çok büyük bir takımlar. Bu dünya kupasında güzel bir başarı yakaladılar." diyen Macron, yarı final oynamayı başaran Fas ekibinin mahcubiyet yaşayacağı bir durum olmadığı yorumunu yaptı.

Fransız Cumhurbaşkanı, pazar günü Arjantin ve Fransa arasında oynanacak final maçını Katar'da izleyeceğini ifade etti.