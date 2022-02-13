Macron, Putin ve Zelenskiy ile telefonda görüştü

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinin daha önce Moskova’da yapılan görüşmenin devamı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Rusya’nın güvenliği için uzun vadeli yasal garantilerin sağlanması ve Macron’un Ukrayna, ABD ve bir dizi Avrupa ülkelerinin yöneticileri ile yaptığı görüşmeler dikkate alınarak Ukrayna krizinin çözümündeki çıkmazın üstesinden gelme konularının görüşmede derinlemesine ele alındığı belirtildi.

Putin görüşmede, ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki girişimlerine somut bir cevap vermediğini vurgulayarak, Batı'nın Kiev’i Minsk Anlaşmalarını uygulamaya zorlama konusundaki isteksizliğini dile getirdi. Putin, bunu 10 Şubat’ta Berlin’de Normandiya Formatı'nda siyasi danışmanların başarısız sonuçlanan istişare toplantısının bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti.

Putin ve Macron’un “Rusya’nın Ukrayna’yı sözde işgal planı” üzerinde kışkırtıcı spekülasyonlara bağlı durumu ele aldığı kaydedilen açıklamada, “Bu duruma Ukrayna’ya geniş çapta silah pompalanmasının eşlik etmesi, Ukrayna güvenlik güçlerinin Donbas'ta olası saldırgan eylemleri için ön koşullar yaratıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya ve Fransa arasında söz konusu meseleler hakkında diyaloğun en üst düzeyde devam edilmesinin kararlaştırıldığı görüşmede, İran nükleer anlaşmasına da değinildi.

Macron Zelenskiy ile de görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna ziyareti için teşekkür ettiğini aktardı.

Görüşmede güvenlik durumu, Normandiya Dörtlüsü ve Üçlü Temas Grubu formatlarında barış sürecini pekiştirme yollarını ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Son uluslararası görüşmeleri ele aldık. Macron'un gerginliği düşürme konusunda kişisel dahlini takdir ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.