Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğini destekliyor
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğini desteklediğini açıkladı.
Dünya 02.03.2022, 07:22 02.03.2022, 08:53
Bakan Szijjarto yaptığı açıklamada, ülkesinin Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya'nın, Ukrayna'nın AB üyeliğinin hızlandırılması konusundaki girişimini desteklediğini söyledi.
Szijjarto, ''Macarlar savaş istemiyor, bu yüzden Macaristan, Ukrayna'ya barış getirecek tüm planları destekliyor. Macaristan bu girişimi destekliyor ve Brüksel kurumlarına, önergeyi gündeme alması çağrısında bulunuyor.'' dedi.
Ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini sürdürdüğünü belirten Szijjarto, Ukrayna'dan gelenleri ağırlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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