Lviv'deki yakıt deposunda Rus saldırısı nedeniyle çıkan yangın söndürüldü
Rusya'nın güdümlü füzelerle Ukrayna’nın Lviv kentinde vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü.
Dünya 27.03.2022, 12:29
Ukrayna Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında Rusya'nın füzelerle vurduğu Lviv'deki yakıt deposunda büyük yangın çıktı.
Saldırının hemen ardından başlayan yangını söndürme çalışmaları, bu sabah 07.00'de tamamlandı.
Lviv şehir merkezinde bulunan yakıt depolarının bazılarının tamamen küle döndüğü görüldü.
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