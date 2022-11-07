Loto ikramiyesi dünya rekoru seviyesine yükseldi

Önde gelen piyango oyunu, art arda 39 çekilişten sonra üç aydan fazla bir süredir kazanan olmadığı için rekor miktara ulaştı.

Powerball'a göre bugünkü çekilişte büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 292.2 milyonda bir.

Önceki dünya rekoru ikramiyesi, üç Powerball oyuncusu arasında 1.59 milyar doların paylaşıldığı 2016 yılında kırılmıştı.

1992 yılında başlayan oyun, 50 ABD eyaletinin 45'inde, başkent Washington'da ve ABD'nin Porto Riko ve Virgin Adaları topraklarında oynanıyor.

Büyük ikramiyeyi kazanmak için bir biletin çekilen altı sayının tamamıyla eşleşmesi gerekiyor.

Birden fazla kazanan, çekilişte aynı sayı kombinasyonunu seçerse, ikramiyeyi paylaşacaklar.

İkramiye en son 3 Ağustos'ta, kazanan biletin sahibinin 206,9 milyon dolarlık toplu ödemeyi tercih etmesiyle kazanılmıştı.