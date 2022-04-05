Litvanya ile Rusya arasında gerilim tırmanıyor

Landsbergis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Litvanya'nın, Rus büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi kararını duyurdu.

Gabrielius Landsbergis, ayrıca, Litvanya'nın Ukrayna büyükelçisinin Kiev'e geri döneceğini aktardı.

Litvanya'da, 3 Mart'ta, Rusya Büyükelçiliği binasının bulunduğu sokağa "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı" adının verileceği bildirilmişti.

Litvanya ile diplomatik ilişkiler düşürüldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Litvanya'nın, Rusya'nın Vilnius Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesinin istenmesine yönelik kararına karşılık vereceklerini bildirdi.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Litvanya'nın "Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi" yönünde bugün karar aldığını belirtti.

Zaharova, "Litvanya yönetiminin bu aşırı derecedeki düşmanca eylemleri, ikili ilişkileri yok etmeyi amaçlıyor. Litvanya tarafı, tamamıyla bundan sorumludur. Buna karşı önlemler en kısa zamanda açıklanacak." ifadelerini kullandı.