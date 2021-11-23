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Libya'da başkanlık seçimleri için rekor başvuru

Libya’da başkanlık seçimleri için adaylık başvuruları sona erdi. 61 kişi müracaat ederken, adayların nihai kabulüne seçim komisyonu karar verecek. Libyalı gazeteci Abdullah Çerkesi, listede her görüşten aday olduğunu ancak kulislerde Dibeybe, Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’nin adının öne çıktığını söyledi.

Dünya 23.11.2021, 09:31 23.11.2021, 09:35
Libya'da başkanlık seçimleri için rekor başvuru

Libya’da 24 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvuruları sona erdi. Ülkede rekor düzeyde başvuru yapılırken, Libya Yüksek Seçim Komisyonu, toplam 61 kişinin devlet başkanlığına adaylık başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, aday olmayacağı yönündeki söylentilere son gün başvuru yaparak son verdi. Dibeybe ile birlikte Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ve eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın, seçimin en güçlü adayları olduğu belirtiliyor.

YELPAZE GENİŞ

Listede eski rejimden muhaliflere, liberallerden siyasal İslamcılara çok geniş yelpazeden adaylar bulunuyor. Libyalı gazeteci ve siyasi analist Abdullah Çerkesi, gazetemize yaptığı açıklamada, “Libya’da ilk kez bu denli çekişmeli bir seçim yaşanacak. Halk bazı isimlerin adaylığına şaibeli yaklaşıyor” dedi. Hafter ve Seyfülislam’ın, bu isimlerin başında geldiğini söyleyen Çerkesi, “Sokaklarda ve kulislerde ise Abdulhamid Dibeybe, Halife Hafter ve Seyfulislam Kaddafi’nin adı öne çıkıyor. Libya’nın doğusu, batısı ve güneyindeki siyasi görüş farklılıkları göz önüne alındığında sürpriz bir isim de çıkabilir” ifadelerini kullandı.

OYLAR BÖLÜNECEK

Hafter’in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde aylar süren saldırılar düzenlediği Trablus’a gidemeyeceği öne sürülüyor. Ülkenin batısında etkili olan siyasetçilerin ise doğuda şansının az olduğu belirtiliyor. Libya’nın doğusu ve batısının destekleyeceği isimlerin belirleyici olduğuna dikkat çekiliyor. Doğuda Hafter ile Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, batıda ise Dibeybe ile Başağa arasında oyların bölüneceği ifade ediliyor. Öte yandan Hafter’i Birleşik Arap Emirlikleri desteklerken, Seyfülislam Kaddafi’yi ise Libya Aşiretleri Yüksek Şurası ve Rusya destekliyor.

Son karar seçim komisyonunun

24 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri için sunulan adaylık başvuruları, adayların nihai kabulü anlamına gelmiyor. Ön listedeki isimlere yönelik itiraz süreci 12 gün boyunca açık. Dava ve temyiz aşamasını geçen adayların isimleri son listeye kaydedilecek ve pusuladaki yerini alacak. Liste, Libya Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yayınlanacak.

Kaynak: Yeni Şafak

#libya
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