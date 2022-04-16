Libya açıklarında bot battı: 6 ölü
Libya'nın batısındaki Sabrata kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi.
Dünya 16.04.2022, 17:15
Libya'nın batısındaki Sabrata kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Direktörlüğü, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Açıklamada, 35 kişinin bulunduğu bottaki 29 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Öte yandan sadece bu hafta, Libya açıklarında en az 53 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği vurgulandı.
Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.
Kaynak: AA
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