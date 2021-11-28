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'Lego' gibi birleştirilen liman vinçleri Rusya'ya götürülecek

İrlanda'dan parçalar halinde Trabzon Limanı'na getirilen, burada Türk ve yabancı mühendislerin yer aldığı 60 kişilik ekibin 4 ay süren çalışmasıyla birleştirilen 108 metre yüksekliğindeki iki vinç, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na ulaştırılacak.

Dünya 28.11.2021, 15:21
'Lego' gibi birleştirilen liman vinçleri Rusya'ya götürülecek

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda hizmet verecek 14 milyon avro değerindeki iki konteyner vinci, Trabzon Limanı'nda Türk ve yabancı mühendislerden oluşan 60 kişilik ekibin 4 ay süren çalışmasıyla adeta "lego" gibi birleştirilerek kullanıma hazır hale getirildi.

Nisan ayında üretim yeri İrlanda'dan parçalar halinde gemiyle Trabzon Limanı'na getirilen vinçlerin buradaki kurulum aşaması tamamlandı.

Limanlarda konteyner indirmek ve yüklemek için kullanılacak iki dev konteyner vinci, hassas çalışma sonucu yaklaşık 4 ayda birleştirildi.

Parçalarının, limanda yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı kapladığı vinçler, Türkiye'nin en büyük ağır nakliyat firmalarından Harekat Nakliyat tarafından monte edildi.

Yüksekliği 108 metreyi bulan, 75 ton taşıma kapasitesine sahip vinçlerin montajında Türk ve yabancılardan oluşan 60 kişilik ekip görev yaptı.

Mobil ve paletli vinçler, taşıma kapasitesi yüksek uzaktan kumandalı araçlar ve çeşitli iş makinelerinin kullanıldığı montaj çalışmasının ardından kullanıma hazır hale getirilen vinçler, raylı sistem kullanılarak "barge" adı verilen futbol sahası büyüklüğündeki dubaya yüklenecek. Vinç yüklü duba da hava şartlarının elverişli olduğu dönemde gemiyle çekilerek deniz yoluyla Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na götürülecek.

"Nakliye işlemi, bildiğim kadarıyla bu alanda yapılacak ilk operasyon olacaktır"

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, AA muhabirine, vinçlerin kurulumunun çok yoğun ve planlı bir çalışmayla temmuz ortalarında tamamlandığını söyledi.

Vinçlerin yükleneceği dubadan Türkiye'de bir tane bulunduğunu, onun da şu anda Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirecek Yavuz Sondaj Gemisi'nin kule montajı çalışmalarında kullanıldığını belirten Ermiş, söz konusu dubanın ay sonuna kadar Trabzon'a getirilerek sevkiyat işlemlerine başlanmasının planlandığını kaydetti.

İrlanda'da üretilen iki vincin toplam maliyetinin 14 milyon avro olduğuna dikkati çeken Ermiş, "Vinçler, deniz yoluyla Novorossiysk Limanı'na götürülecek, oradaki çok büyük terminallerde kullanılacak. Nakliye işlemi, bildiğim kadarıyla bu alanda yapılacak ilk operasyon olacaktır. Bir dubaya 2 tane STS vincin yüklenerek, hava şartları da göz önünde bulundurularak çekilme işlemi bir ilki gerçekleştirecektir." dedi.

Ermiş, vinçlerin dubaya yüklenmesinin de büyük bir çalışma olacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"14 milyon avro değerindeki vinçler, özel raylar döşenerek dubanın içerisine yerleştirilecek ve sabitlenecek. Vinci sabitlemek için kullanılacak malzeme 155 bin avro civarındadır. Bu çalışmalar da yapıldıktan sonra firmanın bize bildirdiği tarih itibarıyla duba buraya gelecek ve yükleme çalışması başlatılacak. Nakliyesi deniz yoluyla olacak. Özel bir barge bu. Geldiğinde önce rıhtım seviyesine inmesi için su alacak. Vinçlerin durumuna göre gerekirse almış olduğu suyu mevcut duba basacak, ihtiyaç olursa fazlasını alacak. Dolayısıyla denizdeki dengeyi, teknik tabirle trimi tutturacak. Özel dizayn edilmiş, özel kesilmiş aletlerle beraber bunlar sağlam bir şekilde tutulacaklar. 1,5 metrelik dalgada bile hareket edebilecek kabiliyete sahip olacağı için de büyük bir özenle, hava durumu da dikkate alınarak 3 günlük süre içerisinde her şey yolunda gittiği takdirde Novorossiysk Limanı'na indirilecek."

Vinçlerin montaj çalışması sırasında deneyimli bir ekibin görev yaptığını ifade eden Ermiş, "Çok iyi bir çalışma yaptılar. Biz de lojistik anlamda ihtiyaç duyulan desteği sağladık. Herkes görevini bilen bir yoldan hareket etti. Günlük düzenli bir şekilde karıncaların temposuyla çalışarak bu vinçleri demonte halden monte haline getirdiler. Bomları kalkmış vaziyette 108 metre yükseklikte. Biz bunu Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne de bildirdik." diye konuştu.

Ermiş, Trabzon Limanı olarak böyle bir projeye ilk defa ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bu sevkiyat süreci, şartları olumsuz etkilemeyecekse Novorossiysk Limanı'na mayıs ya da haziran ayında bu vinçlerden bir tane daha alınmasının planlandığına dair duyumumuz var. Ruslar, Trabzon Limanı'nın ve firmanın verdiği hizmetten memnun kalmış olacaklar ki yeni bir vincin burada yeniden monte edilerek Novorossiysk Limanı'na getirilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

#irlanda
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