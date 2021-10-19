Le Figaro Türk SİHA'larına övgü yağdırdı: Dünyanın hayal ettiği silahlar

Fransız basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo'ya gerçekleştirdiği ziyareti yakından takip ederken, Türk SİHA'lara övgülerde bulundu.

THY ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Haberde, Türk Hava Yollarının (THY), 1992-1994 döneminde Batılıların askeri operasyon düzenlediği Somali'nın başkenti Mogadişu'ya sefer düzenleyen tek büyük hava yolu şirketi olduğu kaydedildi.

Erdoğan'ın Angola ve Nijerya ziyaretinde Türk silahlarını satmanın söz konusu olacağı aktarılan haberde, Türk silahlarının en önemli örneğinin Bayraktar SİHA'ları olduğu ve bu SİHA'ların 4 cephede kendini gösterdiği için Afrika'da satılabileceği belirtildi.

HEZİMETE UĞRATTI

Haberde, bu SİHA'ların Irak'ta Ağustos 2018'de terör örgütü PKK'nın elebaşlarından sözde KCK yürütme konseyi üyesi İsmail Özden'i etkisiz hale getirdiği, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in ve "Rus paralı askerlerin" saldırısını engellediği, İdlib'de Beşşar Esad rejimini hezimete uğrattığı ve Karabağ'da yaşanan sorunda Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı zafer elde etmesini sağladığı vurgulanarak, şu değerlendirmelere yer verildi:

HAYAL EDİLEN SİLAH

"Bu SİHA'lar dünyadaki savaşlarda hayal edilen silahtır. Savaş uçaklarından 20 kat daha ucuz ve hiçbir pilotunun hayatını tehlikeye atmıyor. Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da Türk etkisinin bir vektörü haline geldiler. Erdoğan'ın ABD, Çin ve Rusya gibi kendisinden daha güçlü ülkelerle çatışmaya girmeden akıllıca geliştirdiği etkidir. Ancak Fransa gibi daha az güçlü ülkelere meydan okumaktan çekinmiyor. (Erdoğan) Fransa'ya karşı Haziran 2020'de Libya açıklarında bilek güreşini kazandı."

"FRANSA NASIL BU KADAR GERİ KALABİLDİ?"

Haberde, "Fransız sanayisi, SİHA üretiminde ABD, İsrail ve hatta Türkiye'nin nasıl bu kadar gerisinde kalabildi?" sorusu soruldu.

Fransız SİHA tarihinin bu sorunun cevabını verdiği ifade edilen haberde, 2008'deki ilk projenin iptal edildiği, ardından projenin 2018'de Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından harekete geçirildiği ve ilk uçuşun Bayraktar TB2'den 14 yıl sonra 2028'de hedeflendiği aktarıldı.