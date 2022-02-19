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Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Latin Amerika ülkelerinde salgında son 24 saatte Brezilya'da 1127, Meksika'da 457, Kolombiya'da 136, Arjantin'de 138, Peru'da 37, Şili'de 131, Guatemala'da 35 ve Paraguay'da 31 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya 19.02.2022, 09:05
Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1127 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 643 bin 29'a yükseldi, 121 bin 27 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 58 bin 862'ye çıktı.

ABD’nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 24 milyon 826 bin 457’ye ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 457 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 449 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 315 bin 55, vaka sayısı 5 milyon 387 bin 854, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 632 bin 641 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 136 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 137 bin 869'a çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 20 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 39 bin 163'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 857 bin 40'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 138 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 125 bin 62'ye, 15 bin 389 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 815 bin 247'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 543 bin 777'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 37 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 313 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 481 bin 752'ye, can kaybı sayısı 209 bin 110'a, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 502 bin 36'ya yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 131 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 41 bin 67'ye çıktı.

Vaka sayısı 34 bin 117 artışla 2 milyon 783 bin 458, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 613 bin 450 olarak kayıtlara geçti.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 16 bin 744'e, vaka sayısı 4 bin 24 artışla 753 bin 281'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 686 bin 224 kişi sağlığına kavuştu.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 31 kişi öldü, 1289 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 633 bin 733, can kaybı sayısı 18 bin 147 ve sağlığına kavuşanların sayısı 589 bin 873 olarak açıklandı.

Kaynak: AA
#kovid19 #latin amerike
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