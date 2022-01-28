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Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı ölümler her geçen gün artmaya devam ediyor.

Dünya 28.01.2022, 09:26
Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 672 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 625 bin 85'e, 228 bin 954 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 24 milyon 764 bin 838'e çıktı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 495 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 150 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 304 bin 803, vaka sayısı 4 milyon 828 bin 446, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 895 bin 700 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 273 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 133 bin 292'ye çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 663 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 816 bin 462'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 574 bin 490'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 333 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 120 bin 352'ye, 77 bin 729 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 207 bin 752'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 7 milyon 272 bin 10'na ulaştı.

Arjantin, "en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 102 kişi yaşamını yitirdi ve 23 bin 315 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 120 bin 401'e, can kaybı sayısı 204 bin 940'a, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 101 bin 249'a yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 47 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 594'e çıktı.

Vaka sayısı 24 bin 37 artışla 2 milyon 45 bin 874, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 923 bin 31 olarak kayıtlara geçti.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti ve 6 bin 587 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 841 bin 757, can kaybı sayısı 20 bin 824, sağlığına kavuşanların sayısı 670 bin 31 olarak kayıtlara geçti.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 64 kişi öldü, 5 bin 724 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 559 bin 906, can kaybı sayısı 17 bin 176 ve sağlığına kavuşanların sayısı 480 bin 315 olarak açıklandı.

Kaynak: AA
#Latin Amerika #koronavirüs
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