Latin Amerika ülkelerinde salgında son durum

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 284 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 613 bin 66’ya yükseldi, 10 bin 312 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 30 bin 182’ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 247 bin 982 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 326 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 698 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 292 bin 850, vaka sayısı 3 milyon 867 bin 976, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 229 bin 463 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 188’e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 478 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 52 bin 733’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 893 bin 420’ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 415’e, 1644 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 317 bin 633’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 183 bin 960’a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi ve 999 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 226 bin 656'ya, can kaybı sayısı 200 bin 931'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 206 bin 930'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 161'e çıktı.

Vaka sayısı 1700 artışla 1 milyon 747 bin 65, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 690 bin 773 olarak kayıtlara geçti.