Latin Amerika ülkelerinde salgında son durum

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 615 bin 570’e yükseldi, 8 bin 838 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 138 bin 247’ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 359 bin 352 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 251 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 841 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 295 bin 154, vaka sayısı 3 milyon 900 bin 293, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 255 bin 802 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 128 bin 733'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 609 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 78 bin 987'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 918 bin 619'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 643'e, 1690 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 339 bin 382'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 200 bin 141'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi ve 375 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 242 bin 646'ya, can kaybı sayısı 201 bin 360'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 223 bin 523'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 465'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 60 artışla 1 milyon 770 bin 620, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 715 bin 556 olarak kayıtlara geçti.