Latin Amerika ülkelerinde salgın alarm veriyor

Latin Amerika ülkelerinde salgında son 24 saatte Brezilya'da 391, Meksika'da 129, Kolombiya'da 239, Arjantin'de 100, Peru'da 57, Şili'de 57 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 391 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 632 bin 193'e, 59 bin 737 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 26 milyon 533 bin 10'na çıktı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 129 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 234 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 309 bin 546, vaka sayısı 5 milyon 151 bin 525, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 316 bin 77 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 239 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 135 bin 757'ye çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 356 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 966 bin 706'ya, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 757 bin 588'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 100 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 122 bin 684'e, 12 bin 664 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 589 bin 879'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 165 bin 948'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi ve 6 bin 311 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 363 bin 489'a, can kaybı sayısı 206 bin 984'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 366 bin 111'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 987'ye çıktı.

Vaka sayısı 34 bin 328 artışla 2 milyon 371 bin 833, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 184 bin 728 olarak kayıtlara geçti