Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis otobüsü yandı
Kuzey Marmara Otoyolu Bakırköy istikametinde seyir halindeki servis minibüsünde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dünya 16.08.2022, 07:00
Sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen servis minibüsünden seyir halindeyken alevler yükseldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekibi otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi minibüste çıkan yangını söndürdü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, servis minibüsünün İstanbul Havalimanı personelini taşıdığı öğrenildi.
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