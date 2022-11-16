Kuzey Kore'ye karşı ABD ve Güney Kore'den işbirliği

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerinden sorumlu Güney Koreli Genel Müdür Lee Tae-woo ve ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Yardımcısı Jung H. Pak'ın yanı sıra her iki ülkeden yaklaşık 60 diplomasi, güvenlik ve istihbarat yetkilisinin de yer aldığı bir görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Güney Kore ve ABD, denizaşırı ülkelere gönderilen Kuzey Koreli bilgi teknolojisi uzmanlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Taraflar, kripto paralara el konulması da dahil olmak üzere Kuzey Kore’nin çevrimiçi yasa dışı faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaşarak bunlarla etkili bir şekilde mücadele etme yöntemleri hakkında görüştü.

Ayrıca, taraflar, iki ülkenin kara para aklamayı destekleyen Kuzey Koreli arabulucular ile mücadele yöntemlerine dair fikir alışverişinde bulundu.

Öte yandan, Güney Kore ve ABD, toplantıda ele alınan konulara dair görüşmeleri sürdürme konusunda mutabakata vardı.