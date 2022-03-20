Kuzey Kore Sarıdeniz'e çoklu roketatarla ateş açtı
Güney Kore, Kuzey Kore'nin çoklu roketatarla Sarıdeniz'e 4 kez ateş açtığını duyurdu.
Dünya 20.03.2022, 14:02
Yonhap haberi ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), Güney Pyongan eyaletinin batı kıyılarına dört kez ateş açılmasına ilişkin acil toplantı düzenledi.
Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin çoklu roketatarlarla Sarıdeniz'e 4 kez ateş açtığını belirterek, bunun Kore Yarımadası'ndaki gerilimi artırabilecek bir güç gösterisi olduğunu aktardı.
Yetkililer, 16 Mart’ta da “başarısız” balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore’nin adımlarını yakından takip ettiklerini açıkladı.
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