Kuzey Kore bu defa uydulara yakalandı
Kuzey Kore, balistik füze denemesinde kaydedilen görüntüleri yayımladı.
Dünya 31.01.2022, 08:34
Pyongyang yönetimi, Hwasong-12 orta menzilli balistik füze (IRBM) denemesi yaptığını doğruladı.
Söz konusu deneme uluslararası sahada endişeye yol açarken Kuzey Kore, füzenin, savaş başlığındaki kamerayla yakaladığı görüntüleri paylaştı.
Karelerden 2'sinde fırlatma anı, diğer 2'sinde ise uçuş sırasında uzaydan çekilen görüntüler yer aldı.
Uzaydan çekilen görüntülerde Kore yarımadası ve çevresindeki yerler görülebiliyor.
Güney Kore ve Japonya, füze savunma sistemleriyle tespit ettikten sonra Hwasong-12'nin fırlatıldığını duyuran ilk ülkeler olmuştu.
Füzenin Japonya açıklarındaki sulara inmeden önce 2 bin kilometre irtifaya ulaştığı tahmin ediliyor.
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