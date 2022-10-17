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Kuveyt'te hükümette revizyona gidilecek

Kuveyt'te 11 gün önce kurulan ancak milletvekillerinin itirazı üzerine istifa eden 41'inci hükümette revizyona gidilmesine karar verildi.

Dünya 17.10.2022, 07:18
Kuveyt'te hükümette revizyona gidilecek

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed es-Sabah, konuya ilişkin bir emirlik kararnamesi çıkardı.

Kararnameye göre, Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığındaki hükümet, 5 Ekim'de kuruldu ancak ertesi gün istifa etti.

Veliaht Prens, Ahmed Nevvaf başbakanlığındaki kabinede revizyona gidilmesine karar verdi.

Yerel medyaya göre, 41. hükümetteki bakanlar, milletvekillerinin itirazı üzerine görevlerini devralamamıştı. Bunun üzerine Başbakan Ahmed Nevvaf, yeni kabine üzerinde anlaşmaya varmak için geçen hafta milletvekilleriyle istişarelere başlamıştı.

Ahmed Nevvaf başbakanlığında kurulan hükümetler

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın büyük oğlu olan Ahmed Nevvaf başbakanlığındaki hükümet 1 Ağustos'ta kurulmuş, 2 Ağustos'ta da "milletvekilleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle" parlamento feshedilmişti.

Ülkede yeni yasama organının (Millet Meclisi) belirlenmesi için 29 Eylül'de seçimlere gidilmiş, seçimlerin ardından Ahmet Nevvaf başbakanlığındaki hükümet 2 Ekim'de istifa etmiş ve yeni kabine kurulana kadar geçici hükümet olarak göreve devam etmişti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, 5 Ekim'de Başbakan Ahmed Nevvaf'ı yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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