Kuşların albümü dünyaca ünlü şarkıcıları geride bıraktı

Avustralya'da müzik listeleri ilginç bir yarışa sahne oldu.

BirdLife Australia tarafından oluşturulan ve Avustralya'nın nesli tehdit altındaki 53 kuşun seslerinden oluşan bir albüm, listede Abba,The Weeknd, Michael Buble, Mariah Carey gibi dünya yıldızlarını geride bırakarak ilk 5'e yükseldi.

Yaban hayatı ses kayıtçısı David Stewart, Avustralya'nın vahşi yaşamının nadiren duyulan seslerini toplamak için 30 yıldan fazla zaman harcadı.

Albümde onun kuş kayıtları kullanıldı.

3 Aralık'ta piyasaya çıktığında, albümü Avustralya'nın Aria müzik satış listelerine sokmak için bir sosyal medya kampanyası başlatıldı ve işe yaradı.

Songs of Disappearance, türünün ilk beşte yer alan ilk albümü olarak tarihe geçti.

Satışlardan elde edilen gelir BirdLife Australia'nın koruma projelerine gidecek.

Kaynak: BBC