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Küresel piyasalarda negatif akış hakim

Küresel piyasalar, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek hafta atacakları para politikalarına yönelik belirsizlik nedeniyle piyasalar negatif seyir hakim.

Dünya 08.12.2022, 09:01
Küresel piyasalarda negatif akış hakim

 Küresel piyasalar, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek hafta atacakları para politikalarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerle negatif bir seyir izliyor.

Dünya ekonomilerine ilişkin karışık sinyaller veren veriler, para politikaların yönelik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı beklenirken, nihai faiz oranı beklentisinin ise daha önceki öngörülerin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD'de gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen 10 yıllık tahvil faizi ile aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark 84 baz puanla 2000'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, dolar ve emtia fiyatlarında söz konusu belirsizliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Nükleer savaş tehdidi büyüyor” açıklaması piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasına neden oldu.

Putin, açıklamasında "Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci de olmayacak. Çünkü nükleer silahın topraklarımıza yönelik kullanılması imkanları çok sınırlıdır." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerle dolar endeksi dün yüzde 0,5 gerilemesinin ardından yeni günde 0,2 artışla 105,3 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı ise üst üste 5 işlem günü süren düşüş serisi sonrası bugün önceki kapanış fiyatının yüzde 0,5 üzerinde 78 dolardan işlem görüyor.

Dün, New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 geriledi, Dow Jones endeksi yatay seyirle kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

Avrupa tarafında makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi, yüksek enerji fiyatlarının imalat sektöründe baskı oluşturmasının etkisiyle ekimde yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,3 yükseldi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketiciler, daha yüksek enflasyon ve daha güçlü ekonomik daralma beklerken, tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 5,1'den yüzde 5,4'e çıktı.

Bugün Avrupa'da gözler ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Son enflasyon verileriyle birlikte ECB'nin para politikası duruşunda yumuşama oluşabileceği beklentisi güçlenirken, Lagarde'ın konuşmasında ultra şahin politikalardan dönüşe ilişkin sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,10 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

Asya'da Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasında yumuşama adımlarına devam etmesi satış baskısını sınırlamayı sürdürüyor.

Ülkede son olarak günlük hayatın parçası haline gelen, sağlık kodu ve test sonucu gösterme zorunluluğunun kaldırılacağı duyuruldu. Seyahatlerde ve kamusal alanlarda sağlık kodu ve test sonucu zorunluluğu kaldırılırken, bunların yalnızca hastanelere, okullara ve yaşlı bakımevlerine girişte kullanılacağı bildirildi.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), Litvanya'ya uyguladığı ticaret kısıtlamaları ve Avrupalı şirketlerin yüksek teknoloji ürünlerinin patentlerini korumalarını engellediği gerekçesiyle Çin'e karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) panel süreci başlattı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ülke ekonomisi yılın 3. çeyreğinde çeyreklik yüzde 0,2, yıllık yüzde 0,8 daraldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 yükseldi.

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,46 düşüşle 4.827,04 puandan tamamladı.

Dün günü yatay seyirle 18,6372'den tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6410'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın Avrupa Sistemik Risk Komitesi'nde yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.770 puanın destek, 4900 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

#Küresel piyasalar #Dünya #ekonomi
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