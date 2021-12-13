Kuran ayetleri Çinlilerin ayakları altında
Çin kontrolündeki Doğu Türkistan'da bir restoranın zemininin, Kelime-i Tevhid ve Kur'an ayetlerinin olduğu çinilerle kaplanması tepkilere neden oldu.
Dünya 13.12.2021, 12:11 13.12.2021, 12:14
Çin kontrolündeki Doğu Türkistan'da bir restoranın zemininin, Kelime-i Tevhid ve Kur'an ayetleri ayetlerinin olduğu çinilerle kaplanması dikkat çekti.
Uygur aktivistlerce paylaşılan görüntülerde, restoran olarak kullanılan mekanın zemininin, çok sayıda Kelime-i Tevhid ve Kur'an ayetleri ayeti içeren çinilerle kaplandığı görülüyor.
Birçok masanın yerleştirildiği restoranda Çin vatandaşlarının bulunduğu göze çarpıyor.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler büyük tepki toplamış durumda.
Çin yönetimi daha önce de Doğu Türkistan'da birçok camiye ve dini mekana benzeri uygulamalarda bulunmuştu.
Bölgede onlarca cami yıkılırken, çok sayıda cami de içkili restoranlara ve barlara çevrilmişti.
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