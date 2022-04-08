Kum fırtınası onlarca kişinin ölümüne neden oluyordu
Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.
Dünya 08.04.2022, 06:28
Kerkük Devlet Hastanesi, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin etkilenerek nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği açıklamasını yaptı.
Kent merkezinde 90 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Bu kişilerden birçoğunun tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildiği aktarıldı.
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