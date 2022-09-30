Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak ederek fiziksel olarak bile kontrol edemediği bölgeleri ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

Bakan Kuleba, "Ukrayna için hiçbir şey değişmeyecek. Toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlayarak sınırlarımızı ve halkımızı özgürleştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.