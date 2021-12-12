Kudüs'te Filistinlilere ait araçlara zarar verdiler
Sivil Yahudi işgalciler Kudüs'te Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.
Dünya 12.12.2021, 13:03
Yerel kaynaklar, Sivil Yahudi işgalcilerin gece saatlerinde Kudüs’teki Nablus Caddesi çevresinde park edilmiş 15 aracı taşladığını, bazı araçları da kundaklamaya çalıştığını açıkladı.
Yahudi yerleşimciler, Nablus Caddesi yakınındaki Filistinlilere ait bir otomobil galerisindeki araçların camlarını da kırdı.
Son dönemde işgal altındaki Kudüs'ün özellikle Şeyh Cerrah Mahallesi fanatik Yahudiler ile Filistinliler arasında çekişme ve sürtüşmelere sahne oluyor.
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