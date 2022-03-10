Kritik zirveden ateşkes çıkmadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'da yaptığı kritik görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Kuleba, “Ateşkes konusunda ilerleme yok” dedi. Lavrov ise, "AB dahil olmak üzere diğer ülkeler, Ukrayna'ya ölümcül silahlar göndererek tehlikeli bir şekilde hareket ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'daki Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Görüşmenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Ateşkes konusunda ilerleme yok” dedi. Kuleba, "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız" diye konuştu. Amaçlarının Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek olduğunu söyleyen Kuleba, "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım" şeklinde konuştu.

LAVROV'UN TALEPLERİ TESLİMİYET LİSTESİ GİBİ

Kuleba, "Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi" derken, "Ben burada (Antalya'da) bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama kendisi (Lavrov) sadece dinleme amacıyla geldi" diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Kuleba'nın açıklamaları şöyle:

"24 saatlik ateşkes konusunda ilerleme kaydedemedik. Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı. Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım. Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti. Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, "Ukrayna'daki güvenlik garantilerini görüşmeye hazırız. Biz Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO’nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna’nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz” dedi.

Lavrov'un açıklamasından satır başları şöyle:

"Bugünkü Ukrayna krizinin temelinde yatan sorunların çözümüne yönelik her girişimi destekleriz. Bu temaslar sonucunda bir katma değer elde etmek gerekir. Özellikle Ukraynalı meslektaşlarımız tarafından -ki bunu sürekli yapıyorlar- herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış bir yere sapması için kullanılmamasını istiyoruz. Bugünkü görüşmemiz sonucunda şu anlaşıldı, aslında müzakerenin yerini alacak hiçbir şey yoktur.

KORİDOR ÖNERİMİZİ TEKRARLADIK

Biz genel olarak Türk arkadaşlarımızın inisiyatifi ile özellikle insani konuları ele aldık ve askeri birliklerimizin sivillerin zarar görmemesi için ne tür tedbir aldıklarını açıklamaya çalıştık. Siviller aslında gönüllü taburlar tarafından kullanılıyor, aynı zamanda bölgesel savunma güçleri denen gruplar tarafından kalkan olarak kullanılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı günde birkaç kez bu konuda bildiriler sunuyor. Biz aynı zamanda Rusya tarafının günlük olarak insani koridor açılması önerisini tekrarladık, bu önerimiz hala geçerli. Ve güzergahlar aslında durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor. Sivillerin çıkabilmesi amaçlanıyor.

KONUŞULANLAR KAĞIT ÜSTÜNDE KALMASIN

Meslektaşlarımıza şunu hatırlatmak istedik, Belarus'ta yapılan son müzakerelerde, Rus tarafı kendi mülazalarını ayrıntılı bir şekilde sundu. Ukrayna tarafı da Kiev'de yapılan temaslar sonucunda en kısa sürede cevap vereceğini belirtti. Belarus'ta yapılan müzakerelerin sonuç vermesini istiyoruz. Ukrayna krizinin topluca bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Bütün tarafların çıkarlarının ele alınarak Avrupa ülkelerinin görüşlerinin de dikkate alınarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Konuşulanlar kâğıt üstünde kalmasın, çözüm olsun istiyoruz. Biz nükleer savaş çıkacağını sanmıyoruz.

ÖLÜMCÜL SİLAHLAR GÖNDERİYORLAR

Ukrayna'ya yurt dışından silah tedariği konusunu tehlikeli bir eylem olarak görüyoruz. AB bütün ilkelerini değerlerini ihlal ediyor ve bu şekilde ölümcül silahların Ukrayna'ya girmesini teşvik ediyorlar. Binlerce roketatar ülkeye sokuluyor. Teröristler bunları sivil havacılık için tehdit oluşturmak üzere kullanıyor. Siz burada ortaya çıkan politikayı nasıl engelleyeceksiniz? Rusya'ya yönelik tehdidi nasıl durduracaksınız?

UKRAYNA'YA SALDIRMADIK

Diğer ülkelere saldırmayacağız. Ukrayna'ya da saldırmadık. Biz Ukrayna'yı işgal etmedik, başka yeri de işgal etme niyetimiz yok. Uzun yıllar ikaz ettik, teklif sunduk Putin bu konuda çok ayrıntılı şekilde görüşlerini bildirdi. Putin, Zelenski ile görüşmekten kaçınmıyor. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük

Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaklar.

BİR SÜRÜ İDDİALARLA KARŞILAŞIYORUZ

(Doğum evi saldırısı) Rus silahlı güçlerinin işlediği canavarlıklar konusunda bir sürü iddialarla karşılaşıyoruz. BMGK toplantısında bu doğum evinin aslında Azov Taburu tarafından çoktandır ele geçirildiği konusunda iddialar öne sürüldü. Kendileri buradan her türlü personeli, doktur hemşerileri kovdukları söylendi. Bu verileri 3 gün önce güvenlik konseyinde sunuldu. Kamuoyunun ne tür manipülasyonlara konu olduğunu kendiniz açıklayın.

Ukrayna'nın bir Rus aleyhtarı devletine çevrilmesi konusunda kimler ne diyor acaba? Ukraynalılardan Batı yanlısı mı yoksa Rusya yanlısı mı olup olmadığı konusunda seçimlerde istenmesi insani miydi? Bu tür manipülasyonları Batı yanlısı adaylardan duyuyoruz görüyoruz.

Biz Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO’nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna’nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz.

ÇABAMIZ SÜRECEK

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, "Temennimiz barışın sağlanması, çabamız sürecek" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, "Kalıcı ateşkese kadar insani ateşkes uygulanmalı. Savaşların kazananı olmaz." dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"Biz bugün bu görüşmede Türkiye’nin ulusal pozisyonunu saklı tutmakla birlikte kolaylaştırıcı rol üstlendik. Türkiye olarak özellikle insani boyutun önceliğine dikkat çektik. Bu toplantı bir başlangıç, bir görüşmeden mucizeler beklenmemeli. Özellikle liderler düzeyinde toplantı gerçekleştirilmesi de gündeme geldi."

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