Kripto para madenciliği elektrik krizine neden oldu! Nükleer santral kuracaklar

Kazakistan'daki yetkililer, kripto para madenciliğinin hızlı büyümesinin ardından bir nükleer santral inşa etmeyi düşünüyor.

Enerji Bakanı Magzum Myrzagaliev, hükümetin şu anda kapasite açığını kapatmaya yardımcı olabilecek bir termik santral için iki yer düşündüğünü açıkladı.

Mevcut durumda, ülkedeki santrallerin yaklaşık yüzde 70'i kömürle çalışıyor.

Kazakistan dünyanın en büyük uranyum madencisi ve on yıldan fazla bir süredir nükleer santral kurmayı düşünüyor.

Çin hükümetinin kripto para madenciliğini resmi olarak yasaklamasından hemen sonra, ülke 2021 yazında elektrik kesintileri yaşamaya başladı.

Madenciler, donanımlarını elektriğin ucuz olduğu Kazakistan'a getirmeyi seçti. Bu, açığı kapatmak için Rusya'dan elektrik almak zorunda kalan Nur-Sultan için önemli enerji sorunlarına neden oldu.

Bu yılın başlarında, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, kripto para madencilerini elektrikleri için ek ücret ödemeye zorlamak için bir yasa imzaladı.

Kripto para madenciliğinde, hesaplamalı matematik problemlerini çözmek için elektrik ve yüksek güçlü bilgisayarlar kullanılıyor.

Çözümler o kadar karmaşık ki, elle çözülmesi imkansız ve normal bilgisayarların başarıyla tamamlaması bile zor.