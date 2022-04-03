Kremlin'den Batı'yı endişelendiren açıklama: Rubleyle ödeme talep edilecek
Kremlin, Rusya’nın gaz için olduğu gibi diğer mallarda da rubleyle ödeme talep edeceğini söyledi.
Dünya 03.04.2022, 15:21 03.04.2022, 15:40
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya’nın tarihte görülen en büyük yaptırım yükü altında olduğunu söyleyerek batı yaptırımlarının dolar ve eurodaki güveni hızla aşındıracağını söyledi.
Sözcü Peskov, Rusya’nın gaz için olduğu gibi diğer mallarda da rubleyle ödeme talep edeceğini dile getirdi.
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