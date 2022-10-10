Kremlin duyurdu: Ukrayna Zirvesi Türkiye'de yapılabilir
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana Zirvesi'ne katılarak burada Vladimir Putin ile bir araya gelebilir. Görüşmede Putin ve Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna müzakerelerine Türkiye'nin ev sahipliği yapma önerisi de ele alınabilir.
Rusya-Ukrayna savaşının başından itibaren Türkiye'nin barış için sarf ettiği çaba, tüm dünya tarafından takdir edildi. Savaştan sonra başlayan barış müzakerelerine Antalya ve İstanbul'da olmak üzere iki kez ev sahipliği yapan Türkiye, krizi nihayete erdirmek için elinden geleni yapıyor.
Türkiye'nin öncülüğünde birçok olumlu adım atılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna-Rusya görüşmesinde Türkiye'nin ev sahipliği konusundaki çabaları da devam ediyor.
Rusya'dan olumlu açıklama
Bu kapsamda Rusya'dan bu konuda olumlu bir açıklama geldi. Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenecek güvenlik zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya gelebilecekleri ifade edildi.
"Liderler konuyu görüşebilir"
Kremlin'den yapılan açıklamada, bu kapsamda Erdoğan'ın, Türkiye'de bir Ukrayna Zirvesi düzenlenmesi teklifinin de görüşülebileceği belirtildi. Konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir." ifadelerini kullandı.
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