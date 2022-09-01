Kremlin'den, Avrupa'nın vize hamlesine misilleme sözü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, yaptığı açıklamada, Moskova'nın AB'nin Rus vatandaşlarının basitleştirilmiş bir prosedür kapsamında AB vizelerine başvurmasına izin veren anlaşmayı "tamamen" askıya alma kararına misilleme yapacağını söyledi.

Diplomat RIA Novosti'ye verdiği demeçte , "AB'nin Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasının ihlali, atlatılması veya geri çekilmesi sonuçsuz kalmayacak. Rusya, gerekli misilleme adımlarını atma hakkını saklı tutar ve vize kararının nihayetinde bloğa yarardan çok zarar vereceğini öne sürer. Brüksel tekrar ayağına kurşun sıkmaya karar verdiyse, bu onların seçimidir" dedi.

Ne olmuştu?

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, AB dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'daki gayriresmi toplantıda, Rusya ile vize meselesini ele alarak bazı konularda siyasi uzlaşı sağladı.

Toplantı bitiminde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in verdiği bilgiye göre, AB ülkeleri, Rusya ile daha önce imzalanan ve uygulamada bulunan vize kolaylığı anlaşmasını tam olarak askıya alma konusunda uzlaştı.

Daha önce de vize kolaylığı anlaşmasının Rusya devlet görevlileri gibi gruplar için askıya alındığını hatırlatan Borrell, son kararla birlikte Rus vatandaşlarına verilen yeni vize sayılarının ciddi şekilde azalacağını söyledi ve "Artık kolaylık yok." dedi.

Bundan sonra yapılacak başvuruların ciddi incelemeden geçeceğini kaydeden Borrell, "Kendimizi Ukrayna'daki savaşa karşı çıkanlardan, Rus sivil toplumundan ayrı tutmak da istemiyoruz." diye konuştu.

Baltık ülkeleri, Polonya, Finlandiya, Çekya gibi bazı AB üyeleri Rus vatandaşlarına toptan vize yasağı getirilmesini istiyordu. Ancak bu öneriye Fransa, Almanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üyeler karşı çıkıyordu.