Kremlin: ABD’nin Romanya’ya konuşlandırdığı birlik bölgeye istikrar getirmez

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin 101. Hava İndirme Birliği askerlerinin Romanya’ya konuşlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu askeri birliklerin Rusya için tehlikeli olduğuna işaret eden Peskov, “Amerikan birlikleri sınırlarımıza ne kadar yakın olursa, bizim için tehlike de o kadar büyük olur.” dedi.

Peskov, ABD askerlerinin bölgede istikrarı ve öngörülebilirliği güçlendirmediğini vurgulayarak bu tehlikeye yönelik önlem almaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Seferberliğe çıkan askerlerin ekipmanlarındaki sorunlar

Rusya’da Ukrayna’daki savaşa yönelik seferberliğe gönderilenlerin askeri ekipmanlarındaki sorunlara ilişkin soruları cevaplayan Peskov, bu ekipmanlarla ilgili alınan sıkı önlemlerin sonuç vermeye başladığını ifade etti.

Peskov, “Tedbirler alınıyor, bu sorunlar ortadan kalkacak.” dedi.

Sözcü Peskov, Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak terör saldırısına hazırlandığını iddia ederek ellerinde bu saldırının gerçekleşeceğine dair bilgiler olduğunu savundu.