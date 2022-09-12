Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi Londra öncesi son durağında

Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne'in de cenaze kortejine eşlik ettiği görüldü. Kraliçe'nin cenazesi Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na konulmadan önce Aberdeen ve Dundee kentlerinden de geçirildi. 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi yarın Londra'ya getirilecek. Çarşamba günü ise Kraliçe Elizabeth'in naaşı Parlamento’nun bulunduğu Westminster Sarayı’na taşınacak. Kraliçe'nin naaşı taşınırken tören alayına Kraliyet ailesi de katılacak. 2. Elizabeth'in cenazesi, 4 gün boyunca Westminster Sarayı’nda halkın ziyaretine açık olacak. Ardından Kraliçe 19 Eylül'de Westminster kilisesinde düzenlenecek resmi devlet töreniyle son yolculuğa uğurlanacak. Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının da yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.

BİRLİK MESAJI VERDİLER

Öte yandan Kraliçe için Windsor Kalesi’nde düzenlenen törene kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de hayatına devam eden Prens Harry ve Meghan Markle çifti de katıldı. İkili, Mart 2020'den beri Prens William ve Kate Middleton ile ilk kez birlikte poz verdi. İngiliz medyasına göre Prens William’ın çiftin törende yer almasını istediği ve “ailenin bu zor zamanında birlikte görünmenin önemini” vurgulamak istediği belirtildi.

Taze Kral’ın sinirleri bozuldu!

Kral III. Charles’ın St James Sarayı’nda gerçekleşen yemin töreninde önündeki kağıtları imzalamadan önce yaptığı el hareketleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok tartışılan konuları arasında yer aldı. Charles, masaya yaklaşırken salonda bulunan görevliye el hareketi yaparak bazı eşyaların masadan kaldırılmasını sert bir ifade ile talep etmişti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Charles’ın, annesini yeni kaybetmiş olmasının verdiği üzüntüyle bu şekilde hareket etmiş olabileceği değerlendirmesini yaptı.