Kraliçe II. Elizabeth için top atışları yapıldı
Kraliçe II. Elizabeth onuruna ülke genelinde top atışları yapıldı. On binlerce kişinin izlediği törende atlı askeri geçit de düzenlendi.
Dünya 09.09.2022, 16:49
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere Parlamentosu'nda özel oturum düzenlendi. Ardından Kraliçe II. Elizabeth için ülkenin farklı noktalarından 96 pare top atışı gerçekleştirildi.
Ülkenin farklı kentlerinde II. Elizabeth onuruna törenler düzenlenirken başkent Londra'daki top atışı Hyde Park'ta gerçekleşti.
Hyde Park'ta yapılan törende II. Elizabeth'in yaşadığı yıl sayısını temsilen 96 pare top atıldı.
Öte yandan Edinburg, Stirling, Woolwich, Cardiff, Belfast, Plymouth, Dover ve York gibi kentlerde de top atışı törenleri düzenlendi.
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