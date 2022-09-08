Kraliçe II. Elizabeth hastaneye kaldırıldı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların sabah saatlerinde 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi.

Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe rahat bir durumda ve Balmoral'da kalıyor" denildi.

Bir saray kaynağı, en yakın kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın öldüğü yönündeki söylentilerin önemsenmemesi gerektiğini söyledi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bütün ülke bu öğle vakti Buckingham Sarayı'ndan gelen haberlerler nedeniyle derinden endişe duyuyor. Benim düşüncelerim ve Birleşik Krallık'taki insanların düşünceleri şu anda Majesteleri Kraliçe ve ailesiyle birlikte. Kraliçe'nin sağlığı konusunda gelecek haberleri bekliyoruz" dedi.

Diğre taraftan, Kraliçe'nin üst düzey danışmanlarından oluşan bir grup olan Özel Konsey, bugün Truss ve yeni Kabine üyelerine resmen yemin edecekti. Ancak, Kraliçe'nin rahatsızlığı nedeniyle tören ileri bir tarihe ertelendi.