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Kraliçe II. Elizabeth geç saatlere kadar televizyon izliyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yoğun programının yanı sıra kısmen de televizyon izlemek için geç saatlere kadar oturması yüzünden bitkin olduğu iddia edildi.

Dünya 26.10.2021, 08:34 26.10.2021, 08:38
Kraliçe II. Elizabeth geç saatlere kadar televizyon izliyor

Doktor tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda gezisinden vazgeçmek zorunda kalan Kraliçe Elizabeth, sağlık kontrollerinin ardından sorumluluklarını azaltmaya karar verdi. Bunun üzerine 95 yaşındaki Elizabeth'in sağlık durumu mercek altına alındı.

Saraydan konuyla ilgili bilgi sızmasa da The Sunday Times'ın haberine göre Kraliçe, yoğun bir kişisel sorumluluk programı sürdürdüğü ve TV izlemek için geç saatlere kadar oturduğu için bitkin düştü.

Gazete, Kraliçe'nin tek başına yemek yemek istemediği için bu ay ailesi ve arkadaşlarıyla sürekli bir öğle ve akşam yemeği akışı yaşadığını söyledi.

Edinburgh Dükü'nün nisandaki ölümünden bu yana Kraliçe'nin kendini meşgul tutmaya çalıştığı söyleniyor.

Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, Kraliçe'nin akşamlarını sık sık, çocuklarına bakan 95 yaşındaki bakıcı Mabel Anderson'la televizyon izleyerek geçirdiğini belirtti. Kaynak, The Sunday Times'a "Kraliçe bazen onu arar ve Mabel gidip onunla birlikte televizyon izler. Çok samimiler" dedi.

Polis draması Line of Duty'nin ve tenis yıldızı Emma Raducanu'nun bu yaz ABD Açık'taki zaferinin, Kraliçe'nin izlemek için geç saatlere kadar oturduğu programlar arasında olduğu söyleniyor.

#Kraliçe II. Elizabeth #ingiltere
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